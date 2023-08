Il razzo Blue Origin emette così tanto metano da poter essere visto dallo spazio

I razzi Blue Origin di Jeff Bezos stanno facendo parlare di loro, purtroppo non per le migliori ragioni

Verso il limite ed oltre

È importante notare che finora i dati sull’inquinamento da parte dei razzi Blue Origin sono stati mantenuti nascosti. Tuttavia, secondo un permesso aereo ottenuto dall’azienda, Blue Origin stima di emettere circa 60 tonnellate di metano all’anno. Se il tasso di emissione attuale continua, l’azienda raggiungerà questo limite in meno di due giorni. Dobbiamo tener conto che l’inquinamento da metano è un problema globale serio. Nel 2022, l’industria energetica mondiale ha emesso ben 135 milioni di tonnellate di metano, contribuendo notevolmente all’effetto serra e al cambiamento climatico. Questo gas è responsabile di oltre un quarto dell’inquinamento da riscaldamento globale. Quindi, qualsiasi sforzo per ridurre le emissioni di metano è fondamentale per il nostro pianeta e il suo futuro. Anche se l’inquinamento dei razzi Blue Origin non è la principale fonte di metano nell’atmosfera, ha un impatto visibile e negativo sull’ambiente. Questo sta spingendo gli ambientalisti a chiedere misure più rigorose da parte del governo degli Stati Uniti per controllare l’emissione di metano da parte dell’azienda.