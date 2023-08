China Eastern Airlines: nuovo volo diretto Shanghai-Istanbul

La China Eastern Airlines ha annunciato con entusiasmo l’inaugurazione del suo innovativo volo diretto “Shanghai-Istanbul” e ritorno, previsto per il 28 settembre 2023. Questo rappresenta un evento storico poiché segna la prima volta in cui una compagnia aerea cinese offre questa rotta cruciale tra la Cina e la Turchia, creando un importante collegamento aereo tra due delle città più celebri al mondo, entrambe con hub aeroportuali di grande rilevanza globale.

Il volo in andata, identificato come MU 703, sarà operato tre volte alla settimana, partendo dall’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong nei giorni di martedì, giovedì e sabato alle ore 01:30 antimeridiane (orario di Pechino). L’arrivo è previsto all’Aeroporto di Istanbul in Turchia alle ore 08:30 antimeridiane (ora locale).

Per quanto riguarda il volo di ritorno, MU 704, partirà dall’Aeroporto di Istanbul nei giorni di martedì, giovedì e sabato alle ore 14:00 e atterrerà all’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong il giorno successivo alle ore 05:30 antimeridiane.

Istanbul, una città unica che si estende su entrambe le rive dello stretto del Bosforo, separando Europa e Asia, rappresenta una destinazione di grande fascino. La China Eastern Airlines ha riconosciuto l’importanza di questa rotta nel contesto del rapido recupero del mercato dei viaggi aerei nel 2023 e l’ha inclusa tra le sue priorità di sviluppo internazionale.

Questo nuovo volo offre un orario comodo, consentendo viaggi rapidi tra le due metropoli. Inoltre, i passeggeri in transito avranno accesso a una vasta rete di voli di coincidenza. Ad esempio, chi arriva a Istanbul alle 08:30 antimeridiane può facilmente collegarsi a numerose importanti città europee e africane. Dall’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong, i passeggeri hanno accesso a una rete di voli estesi, non solo verso le principali città della Cina continentale, ma anche verso destinazioni come Hong Kong, Taiwan, Macao, i Paesi dell’Asia sudorientale, il Giappone, la Corea e altri paesi limitrofi. La maggior parte di questi collegamenti è fornita dalla China Eastern Airlines, il principale vettore basato all’Aeroporto Internazionale di Shanghai Pudong.

Questo lancio rafforza ulteriormente il ruolo di China Eastern Airlines nell’agevolare i viaggi internazionali e la connettività tra continenti, consentendo ai passeggeri di esplorare le bellezze di Shanghai e Istanbul e di estendere le loro avventure verso destinazioni affascinanti in tutto il mondo.