Starfield: gli Imagine Dragons firmano la canzone ufficiale del videogioco

La celebre rock band Imagine Dragons, dopo aver collaborato con grande successo per anni con RIOT per League of Legends (e la serie animata Arcane) annuncia oggi la sua collaborazione anche con Bethesda in vista del lancio dell’attesissimo Starfield. Una collaborazione che ha portato alla realizzazione della canzone Children of the Sky, di cui vi lasciamo il link Spotify, il video ufficiale – molto evocativo – e il post social con cui la band annuncia il brano.

Children of the Sky (a Starfield song) è ORA pubblica ovunque. Abbiamo giocato ai giochi Bethesda per gran parte delle nostre viste, dunque siamo onorati di aver collaborato a questa canzone. Ascoltatela e guardate il lyric video sul nostro canale YouTube .

