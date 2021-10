Arcane: il video musicale ufficiale “Enemy”, di Imagine Dragons & JID

Arcane, la prima serie TV di Riot, debutterà domenica 7 novembre alle 03:00 CET. Verrà trasmessa su Tencent Video in Cina e su Netflix in tutto il mondo, poche ore dopo la finale del Campionato Mondiale di League of Legends. A precedere l’arrivo dello show abbiamo ora un magnifico video musicale animato dal titolo Enemy, con in sottofondo l’omonima canzone incisa da Imagine Dragons & JID.

La serie sarà divisa in tre atti, con tre episodi ciascuno. I primi tre episodi si concentrano sulla nascita delle due sorelle e verranno trasmessi il 7 novembre. Il secondo atto uscirà una settimana dopo, il 13 novembre, e il terzo sarà disponibile il 20 novembre. Il debutto della serie sarà al centro di una grande festa per i giocatori e i fan di League of Legends.

Ambientata nel mondo di League of Legends, Arcane parla del delicato equilibrio tra la ricca città di Piltover e lo squallore di Zaun. In tanti la chiamano “la città del progresso” ed è la patria di molte delle menti più brillanti. Ma la creazione dell’Hextech, che permette a tutti di controllare l’energia magica, minaccia questo equilibrio. Anche se Arcane racconta le storie dei campioni di League of Legends, la serie è creata per essere un complesso mondo a se stante pieno di decisioni morali, animazioni mozzafiato e con una storia avvincente.

