Non solo iPhone 15, Apple presenterà anche le nuove AirPods con custodia USB-C

Non solo i nuovi iPhone 15. Il prossimo 12 settembre Apple presenterà anche una serie di nuovi attesi accessori, tra cui gli Apple Watch e una nuova versione delle AirPods. Ed è proprio su quest’ultime che si concentra un recente rapporto di Mark Gurman, storica firma di Bloomberg.

Nello specifico, il giornalista sostiene che Apple presenterà delle nuove AirPods abbinate ad una custodia con porta di ricarica USB-C — e non più Lightning. Vi ricordiamo che, come ormai ampiamente noto, tutti gli iPhone 15 saranno per la prima volta dotati di una porta USB-C (anche se con tempi di ricarica e trasferimento dati diversi, a seconda del modello).

Il rapporto non fornisce ulteriori dettagli su questi nuovi AirPods aggiornati, quindi non è chiaro se si tratta degli AirPods standard e/o degli AirPods Pro, ma è evidente che presto o tardi entrambi i modelli dovranno essere aggiornati allo standard USB-C.

Con il lancio dell’iPhone 15, inizia anche il progressivo abbandono dello standard Lightning, che nel corso dei prossimi anni non verrà più supportato.

Gurman e altre fonti avevano precedentemente affermato che gli AirPods Pro sarebbero stati aggiornati con una custodia dotata di ricarica USB-C entro la fine dell’anno, mentre, a marzo, all’interno del codice di iOS 16.4 erano stati scoperti alcuni riferimenti a delle nuove AirPods con case di ricarica USB-C. Per questo motivo, è possibile che il prossimo 12 settembre Apple aggiornerà entrambi i modelli.