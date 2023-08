Daymare: 1994 Sandcastle, trailer di lancio per il nuovo capitolo della serie horror italiana

Daymare: 1994 Sandcastle torna a mostrarsi nel consueto trailer di lancio che ci ricorda che il survival horror arriva oggi, 30 agosto 2023 per PC, PlayStation e Xbox, con la versione Nintendo Switch in arrivo più avanti. Vediamo il filmato:

Annunciato nel maggio del 2021, Daymare: 1994 Sandcastle è il prequel di Daymare 1998, survival horror classico ispirato alla saga Resident Evil. Il gioco ci riporterà in Idaho, dove stavolta vestiremo i panni di Dalila Reyes, ex spia ora al lavoro per la Hexacore Advanced Division for Extraction and Search o H.A.D.E.S. per gli amici.

Questo nuovo capitolo offrirà, inoltre, diverse novità, tra cui nuove armi, un’interfaccia utente aggiornata, nuovi puzzle, nuovi nemici, oltre alla nuovissima meccanica del Frost Grip, un dispositivo che potremo utilizzare per congelare i nemici ed interagire con l’ambiente in maniera inedita.

“Imbraccia una delle armi più innovative e tecnologicamente avanzate di sempre e preparati ad affrontare creature mai viste prima, mentre ti fai strada all’interno di una serie di ambientazioni spaventosamente evocative tutte da scoprire.

Un perfetto mix tra nemici coriacei e mortali, meccaniche di gioco action/hardcore, risoluzione di enigmi ambientali, una colonna sonora da brividi, tanta esplorazione e dosi massicce di horror concentrato ti aspetta in Daymare: 1994 Sandcastle” recita la descrizione ufficiale.