Stranger Things: le nuove action figure con in allegato un fumetto

McFarlane Toys ha svelato delle nuove action figure a tema Stranger Things, che hanno la particolarità di possedere al loro interno anche un fumetto. Si tratta di una storia che si sviluppa attraverso i vari pezzi di action figure.

Ecco le immagini.

Ogni pezzo contiene due action figure. Tra i character che sono presenti vediamo Will Byers, Undici, e Mike Wheeler. E non manca anche il Demagorgone. Si tratta di figure che saranno disponibili da settembre per la vendita, ma che possono essere già prese in pre-ordine. Il loro costo è di 16,99 dollari l’uno.

Ricordiamo che sono state fatte diverse iniziative che hanno messo al centro i personaggi di Stranger Things per del materiale da merchandising. Una delle più curiose riguarda la vendita di action figure che uniscono l’universo di Stranger Things assieme a quello delle Tartarughe Ninja.

Considerando che negli Stati Uniti è stata lanciata anche una serie a fumetti che fa incontrare i personaggi di Stranger Things con le Tartarughe Ninja, l’interesse verso queste action potrebbe essere davvero alto, visto che al centro ci sono due grandi franchise.