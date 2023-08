Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein – Il trailer del documentario sul serial killer

MGM+ distribuirà il documentario su Ed Gein dal titolo Psycho: The Lost Tapes, una produzione che sarà disponibile sulla piattaforma dal 17 settembre.

Ecco il trailer.

Ed Gein è uno dei criminali più noti della storia d’America, nonché il serial killer forse più popolare di sempre. La sua figura ha ispirato personaggi della storia del cinema come Norman Bates di Psycho, ed il Leatherface di Non Aprite Quella Porta.

Il documentario racconterà dei crimini che Ed Gein ha commesso in Wisconsin, e mostrerà anche delle rare registrazioni con lo stesso serial killer protagonista.

Questa è la descrizione che è stata offerta del documentario:

La docuserie originale della MGM+, Psycho: The Lost Tapes of Ed Gein, diretta e prodotta da James Buddy Day (Blumhouse’s Compendium of Horror, Fall River), segue il percorso del serial killer Ed Gein, altrimenti noto come “The Plainfield Ghoul” e “Il macellaio pazzo”, i cui crimini hanno ispirato film iconici come Psycho, Non Aprite Quella Porta e Il silenzio degli innocenti.