L’iPhone 15 Pro Max ‘cannibalizzerà’ tutti gli altri iPhone?

Senza grosse sorprese, gli analisti si aspettano che anche quest’anno sarà l’iPhone 15 Pro Max, il modello con schermo da 6,7 pollici, ad ottenere i risultati di vendita più importanti all’interno della line-up di Apple.

Da ormai alcuni anni, il modello high-end con schermo più grande ha conquistato il cuore dei consumatori statunitensi, che tendono a preferirlo alle altre opzioni. Sembra che quest’anno Apple voglia spingere le vendite del Pro Max ancora più in là.

E, infatti, questa volta il Pro Max potrebbe avere qualche asso nella manica in più, rispetto al normale modello ‘Pro’. Tra le altre cose, in passato si era parlato della possibilità che il 15 Pro Max potrebbe avere in esclusiva un nuovo obiettivo periscopico. Anche per questo motivo, esiste l’ipotesi che il modello da 6,7 pollici quest’anno potrebbe chiamarsi iPhone 15 Ultra.

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, l’iPhone 15 Pro Max dovrebbe essere il modello più venduto nella lineup, nonostante il suo prezzo più elevato.

Kuo prevede che l’iPhone 15 Pro Max rappresenterà il 35-40% di tutte le spedizioni di iPhone 15. Questo rappresenta un aumento del 10-20% rispetto all’iPhone 14 Pro Max, che è stato l’iPhone più popolare nella seconda metà del 2023, secondo le statistiche sulle spedizioni globali di smartphone di Omdia per H1 2023.