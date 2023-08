PS Plus Essential: il primo gioco del mese di settembre svelato da un leak

Un leak ha svelato quale sarà il primo gioco gratis disponibile per gli abbonati al PlayStation Plus Essential di settembre 2023. La soffiata proviene dal solito leaker billbil-kun, noto per aver anticipato correttamente nei mesi precedenti tutti i giochi che sarebbero stati aggiunti al servizio in abbonamento. Il gioco in questione è Saints Row, precisamente il gioco del 2022.

