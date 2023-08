One Piece: spettacolare gioco di luci con droni nel cielo losangelino all’evento di presentazione

Ecco i video dell'evento speciale organizzato da Netflix a Los Angeles per festeggiare l'uscita del live action di One Piece.

Netflix sta organizzando, in giro per il mondo, degli speciali eventi di anteprima dedicati all’uscita del live action di One Piece. Direttamente da quello tenutosi a Los Angeles ecco arrivare un video ufficiale, relativo all’intera serata, e uno che invece riprende l’intero spettacolo di droni luminosi a tema, che ricompongono diverse figure riprese dal mondo in cui Cappello di paglia e ciurma si avventurano alla ricerca del più grande tesoro di sempre. Vi ricordiamo che la serie debutterà, con la sua prima stagione, il 31 agosto sulla piattaforma streaming.

Basato sulla serie manga più venduta di sempre in Giappone e creata da Eiichiro Oda, One Piece è una leggendaria avventura di mare, come nessun’altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l’equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione.

A comporre la ciurma sono Iñaki Godoy nei panni del capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji). Fanno parte del cast anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala e Steven Ward. Si aggiunge al cast Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.

One Piece è prodotta da Tomorrow Studios e Netflix, in partnership con Shueisha. Matt Owens e Steve Maeda sono gli sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunners. Eiichiro Oda, Marty Adelstein e Becky Clements sono produttori esecutivi.

Leggi anche: