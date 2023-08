Bonifici istantanei: le nuove regole dell’Unione europea

Con il voto favorevole del Parlamento Europeo alla riforma dei pagamenti nell’area SEPA (Single Euro Payments Area), sono state introdotte importanti modifiche ai bonifici istantanei. Queste modifiche sono state adottate per promuovere e facilitare l’uso dei bonifici istantanei nell’Unione europea.

In primo luogo, la riforma stabilisce che i bonifici istantanei non devono comportare costi aggiuntivi rispetto ai bonifici tradizionali. Questo significa che le banche non possono più applicare commissioni aggiuntive ai bonifici istantanei, rendendo questo metodo di trasferimento di denaro più accessibile ed economico per i consumatori e le imprese.

I bonifici istantanei sono operazioni finanziarie molto veloci, ma erano precedentemente ostacolati dalla presenza di commissioni bancarie. Questa riforma mira a rimuovere questo ostacolo, incoraggiando un maggiore utilizzo di questo servizio.

Inoltre, l’Unione europea sta lavorando per rendere i bonifici istantanei un’operazione standard per il trasferimento di denaro all’interno dell’area SEPA. Questo significa che questi bonifici dovrebbero diventare la norma per i pagamenti in euro all’interno dell’Unione europea, semplificando ulteriormente le transazioni finanziarie tra paesi membri.

È importante notare che, prima di queste modifiche, i bonifici istantanei erano disponibili solo in alcune banche e addebitavano commissioni significative. Tuttavia, con la riforma, l’obiettivo è quello di rendere i bonifici istantanei accessibili a tutti i clienti delle banche dell’area SEPA, senza costi aggiuntivi rispetto ai bonifici tradizionali. Sarà quindi a discrezione del cliente scegliere quale tipo di bonifico utilizzare.

Per completare un bonifico istantaneo, è necessario fornire l’IBAN del conto da accreditare e il codice BIC/SWIFT della banca di destinazione, insieme all’importo da trasferire e alla causale dell’operazione. Questi bonifici vengono elaborati tramite una piattaforma interbancaria e solitamente richiedono non più di 10 secondi per essere completati.