Threads ha finalmente una versione per il web

La tanto attesa versione web di Threads è finalmente disponibile. Dopo aver annunciato che il concorrente di Twitter sarebbe stato accessibile dai browser all’inizio della settimana, il rollout di Meta è finalmente in corso. Giovedì, il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha confermato che l’aggiornamento è ora disponibile per tutti gli utenti.

Threads è una piattaforma di micro-blogging che compete direttamente contro Twitter — di cui, in senso abbastanza stretto, è una sorta di clone.

È disponibile dal mese scorso e al lancio ha ottenuto dei traguardi straordinari: in poche ore ha raggiunto oltre 100 milioni di utenti. Nel frattempo, le ultime stime indicano che oltre l’80% degli utenti che avevano scaricato l’applicazione hanno già smesso di utilizzarla.

Threads in Italia non è ancora disponibile, così come nel resto dell’Unione Europea. Colpa delle norme europee sulla privacy, più stringenti e severe di quelle applicate nel resto del mondo. Attualmente non sappiamo ancora quando l’app diventerà disponibile anche nel nostro Paese.

Nel frattempo, ora Meta lavora per portare su Threads numerose funzionalità “essenziali” ancora assenti ma molto richieste dagli utenti, tra cui una funzione di ricerca avanzata che consenta di trovare con facilità i post degli utenti. Sembra invece piuttosto certo che Threads non avrà una funzione di messaggistica: “le persone non hanno bisogno di un ulteriore casella di posta nella loro vita”, ha commentato Mosseri, che tuttavia non ha escluso che in futuro non ci possa essere un’integrazione con i DM di Instagram.