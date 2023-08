Superluna Blu 2023: quando vedere questo raro spettacolo astronomico?

Arriva la Superluna Blu del 2023, un evento astronomico che si verificherà il 31 agosto. L’astronomia ci regala spettacoli unici, come comete che appaiono una volta ogni 40.000 anni, transiti planetari davanti al Sole che si ripetono solo una volta ogni secolo e mezzo, o allineamenti celesti unici che potremmo vedere solo una volta nella vita. Il cielo offre una ricchezza di fenomeni, senza bisogno di crearne di nuovi. Tuttavia, negli ultimi anni, sembra che ogni occasione sia sfruttata per presentare la Luna in modo diverso e creare nuovi eventi astronomici, come la Luna Rosa o la Luna del Lupo. Ma la Superluna Blu del 31 agosto 2023 è un fenomeno speciale perché si sovrappongono due diversi aspetti scientifici: l’ellitticità dell’orbita lunare e la struttura del nostro calendario.

La Luna segue un’orbita ellittica attorno alla Terra, il che significa che ci sono momenti in cui si avvicina di più (perigeo) e altri in cui si allontana (apogeo). Quando il perigeo coincide con la Luna Piena, otteniamo una Superluna, mentre se avviene con la Luna Nuova, si chiama Microluna. Questa differenza nella distanza tra la Luna e la Terra crea l’effetto di una Luna leggermente più grande e luminosa durante le Superlune.

Il termine “Luna Blu” invece deriva dalla nostra organizzazione del calendario. Ogni anno è composto da 12 mesi, ma il ciclo lunare dura circa 29,5 giorni, quindi c’è uno scarto tra il calendario e le fasi lunari. Ogni 2,7 anni, questo scarto porta a un anno con 13 pleniluni invece di 12. Questo fenomeno è noto come Luna Blu, ma il colore della Luna rimane sempre lo stesso, un bianco grigiastro.

La Superluna Blu del 2023 è un esempio di questo evento raro, con la seconda Luna Piena che cade il 31 agosto, proprio a fine mese. Tuttavia, per un osservatore comune, la Superluna appare solo leggermente più grande e luminosa rispetto a una Luna piena normale, quindi potrebbe passare inosservata.