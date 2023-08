Starfield includerà la modalità New Game Plus, la conferma da Todd Howard

Durante un'intervista, Todd Howard ha rivelato che Starfield includerà la modalità New Game Plus dedicata a chi vorrà continuare a giocare dopo averlo finito.

Starfield includerà la modalità New Game Plus. La conferma arriva direttamente da Todd Howard che in occasione di un’intervista rilasciata in occasione della Gamescom 2023 ha rivelato che il gioco includerà una modalità che “darà una svolta unica ed emozionante al classico New Game Plus, incentivando i giocatori a proseguire la propria avventura”.

In realtà, Howard non ha rivelato altri dettagli sulla modalità in questione, limitandosi a dire che dovrà essere scoperta dai giocatori una volta raggiunti i titoli di coda. Insomma, a quanto pare, c’è ancora tanto, tanto altro da scoprire sul Starfield che proprio come i suoi pianeti resta ad oggi ancora un’esperienza tutta da esplorare.

Vi ricordiamo che Starfield è il nuovo GDR di Bethesda con più di 1000 pianeti da esplorare, 250.000 linee di dialogo, un interessante sistema di costruzione della nave spaziale e tanto, tanto altro ancora. Se volete saperne di più sul gioco, vi rimandiamo al nostro speciale.

Intanto, il capo di Xbox, Phil Spencer ha rivelato che il gioco è più Oblivion che Skyrim, ponendo l’accento sulla componente epica del viaggio e innalzando ancor di più l’asticella delle aspettative degli utenti.

Starfield sarà disponibile dal 6 settembre 2023 per PC, Xbox Series X|S e su Game Pass al lancio.