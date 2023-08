Lord of the Rings: The War of the Rohirrim – Rimandata l’uscita del film d’animazione

A causa dello sciopero degli attori è stata rimandata l'uscita di Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

La Warner Bros. ha deciso di rimandare alcuni suoi film molto attesi: stiamo parlando di Dune – Parte Due, e di Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, lungometraggio animato che sarà disponibile nelle sale dal 13 dicembre 2024.

Lord of the Rings: The War of the Rohirrim doveva inizialmente uscire ad aprile, ma lo sciopero degli attori ha portato la Warner Bros. a decidere di rimandarne la distribuzione, e questo perché senza attori non sarà possibile fare promozione del lungometraggio.

Ambientato 183 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli: Le Due Torri, Lord of the Rings: The War of the Rohirrim racconta la storia di Helm Hammerhand, un leggendario re di Rohan che deve difendersi da un esercito di Dunlendings. Diventa così l’omonimo della roccaforte del Fosso di Helm.

Il film è diretto da Kenji Kamiyama, con un cast vocale che comprende Brian Cox, Gaia Wise, Miranda Otto, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne, Yazdan Qafouri, Benjamin Wainwright, Laurence Ubong Williams, Shaun Dooley Michael, Jude Akuwudike, Bilal Hasna, Janine Duvitski .