Il primo trapianto di utero in UK accende il dibattito sull’etica

La comunità medica britannica è in fermento dopo che i chirurghi hanno eseguito il primo trapianto di utero della nazione, inaugurando una nuova era per decine di donne sterili che sognano la maternità. Il trapianto di utero è davvero rivoluzionario e apre un mondo di possibilità per chi prima non era in grado di concepire. Secondo Science Alert, la ricevente è una donna di 34 anni e sua sorella, già madre di due figli, ha generosamente fatto da donatrice (vivente). I trapianti di utero sono all’avanguardia della medicina, con oltre 90 procedure eseguite in tutto il mondo. La beneficiaria dell’innovativo trapianto di utero era entusiasta dei risultati dell’intervento, durato nove ore. Con ottimismo, ora progetta di avere due figli attraverso la FIV (fecondazione in vitro). Nata con una rara condizione medica, il suo utero era poco sviluppato. Trapianti di utero come questi hanno un potenziale trasformativo, che simboleggia più di una semplice procedura medica.

La questione etica e la questione medica

Isabel Quiroga, chirurgo consulente presso il Centro Trapianti di Oxford, ha celebrato il primo trapianto di utero del Regno Unito con grande orgoglio. Ha spiegato lo stato emotivo della ricevente: “Era assolutamente al settimo cielo, molto felice, e spera di poter avere non uno ma due bambini”. Inoltre, ha spiegato che il successo di trapianti di utero come questo dipende da una meticolosa assistenza post-operatoria, con l’équipe medica che monitora da vicino i progressi della paziente. Ad oggi, sono nati 50 bambini grazie ai trapianti di utero. A livello internazionale, il concetto e la pratica del trapianto di utero non sono del tutto nuovi. Sono già stati eseguiti oltre 90 trapianti di utero in vari Paesi, dagli Stati Uniti e la Svezia al Brasile e all’India. In particolare, la maggior parte di questi interventi ha coinvolto donatori viventi. Sebbene i trapianti di utero siano considerati sicuri dal punto di vista medico sulla base di dati approfonditi, persistono alcune preoccupazioni riguardo a potenziali mercati neri e al traffico di organi, con il Regno Unito che ha già registrato alcuni dati in merito.

Con l’aumento della popolarità della procedura, le preoccupazioni sull’approvvigionamento dell’utero potrebbero aumentare. Inoltre, il coinvolgimento prevalente della famiglia nei trapianti potrebbe portare le donne a sentirsi pressate a donare ai parenti, sia per forze esterne che per obblighi personali. I trapianti di utero comportano anche un serio intervento chirurgico e una lunga convalescenza. Quando i chirurghi britannici hanno eseguito il primo trapianto di utero del Paese, la coraggiosa ricevente, che ha scelto di rimanere anonima, si è coraggiosamente sottoposta alla complessa procedura all’inizio di quest’anno. Fortunatamente, l’intervento è stato un successo, come dimostra il fatto che la donna ha potuto lasciare l’ospedale e tornare alle sue normali attività in soli dieci giorni, dimostrando sia l’esperienza dell’équipe medica sia la sua capacità di recupero.