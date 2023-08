Citizen costretta a sospendere la vendita del CZ Smart: troppi problemi, i recensori bocciano lo smartwatch

Citizen ha annunciato la sospensione temporanea delle vendite del suo orologio CZ Smart di seconda generazione a causa di un “problema tecnico”. Lanciato a maggio, questo orologio Wear OS aveva una funzione, sviluppata in collaborazione con IBM Watson e NASA, per monitorare lo stato di attività dell’utente.

La decisione sembra essere stata presa a seguito di feedback negativi da parte dei recensori. Michael Fisher, noto su YouTube come MrMobile, ha riferito che Citizen aveva deciso di sospendere le vendite dopo che lui aveva segnalato vari problemi con l’orologio. Queste informazioni sono state confermate da un articolo di Wired, in cui anche il recensore Julian Chokkattu ha evidenziato numerosi bug.

Citizen, in una mail inviata ai recensori, ha dichiarato: “Stiamo indagando sul problema, nel frattempo abbiamo deciso di richiamare i modelli inviati ai recensori e di sospendere la vendita del prodotto fino a data da destinarsi”.

Chi ha provato lo smartwatch ha segnalato la presenza di alcuni gravi e fastidiosi problemi che riguardano il GPS, l’autonomia della batteria e la sincronizzazione con il telefono. Peraltro, sembra che i problemi tendano pure a peggiorare con il passare del tempo.

The Verge scrive che il lancio travagliato di questo orologio smart della Citizien ricorda quanto era successo al primo OnePlus Watch, con una differenze: in quel caso il modello dato ai recensori era un prototipo di pre-produzione, in questo caso non esiste nemmeno quella scusa.