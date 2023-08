Atari presenta la collezione Summer Camp e la Capsule Tempest Origins

Atari, uno dei brand relativi all’intrattenimento di consumo più iconici al mondo, ha annunciato l’arrivo sul mercato di nuovo merchandise ufficiale in edizione limitata, nella forma di abbigliamento e accessori ispirati agli anni ’80. Abbiamo ad esempio la Capsule Tempest Origins e la collezione Summer Camp, in Edizione Limitat. Per la prima, ciascun elemento della collezione è caratterizzato da un design unico che celebra Tempest, l’inconfondibile classico arcade a base di vettori di Atari. La Capsule Tempest Origins consiste di due modelli di t-shirt, due modelli di cappelli e una stampa che include l’illustrazione realizzata dall’artista Butcher Billy. La Capsule Tempest Origins è ora disponibile per l’acquisto in esclusiva su atari.com. La Summer Camp invece celebra un momento unico d’inizio anni ’80, quando Atari gestiva dei campi estivi per giovani programmatori informatici in erba. La collezione include magliette, canotte, borse, cappelli e altro ancora. La Collezione Summer Camp di Atari sarà disponibile a partire da oggi per sole due settimane su atari.com.

Siamo entusiasti di condividere questa collezione che celebra la generazione di giovani sviluppatori che furono ispirati dall’emergere dell’industria dei videogiochi. I fan di Atari possono aspettarsi molti altri lanci mentre continuiamo a esplorare il retaggio di Atari tracciando il percorso verso il futuro.

ha dichiarato Wade Rosen, Presidente e CEO di Atari.

Progettato da Dave Theurer per i cabinati arcade nel 1981, Tempest rientra spesso nelle liste dei “Best Video Games of All Time”. Il primissimo sparatutto vettoriale della storia dei videogiochi, Tempest ha ispirato tantissimi game designer, tra i quali il leggendario Jeff Minter, autore di Tempest 2000 nel 1994, e Tempest 4000 più di vent’anni dopo, nel 2018. L’opera originale di Dave Theurer è inclusa nella collezione permanente del Museum of Modern Art di New York. Ciascun pezzo della collezione è disponibile in tutto il mondo. La Capsule Collection Tempest segna l’inizio delle spedizioni dall’Atari shop in Europa. Tre articoli esclusivi della Collezione Summer Camp saranno disponibili tramite il programma estivo Coinbase OnChain. Gli articoli esclusivi possono essere acquistati su onchainsummer.xyz fino al 30 agosto 2023.

Per scoprire la collezione e saperne di più sull’Atari Club, visitate atari.com.

