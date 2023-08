Razer Kishi V2 Pro: ora anche in edizione Xbox ottimizzata per il Game Pass

Razer, azienda rinomata nel mondo dei videogiochi, ha annunciato il lancio di una edizione Xbox del suo popolare controller da gioco mobile Kishi V2. Questo dispositivo si presenta in due versioni: una per iPhone e una per telefoni Android.

Il primo impatto visivo rivela il classico marchio Xbox. I controller presentano un design in colorazione bianca che li lega indissolubilmente all’identità Xbox. Grazie a un software aggiornato, l’utilizzo con i servizi dell’ecosistema Xbox è stato ottimizzato al massimo. Ciò include una piena integrazione con Game Pass e nuovi sistemi aptici correlati ai principali titoli Xbox. Questa caratteristica offre ai controller una cross-compatibilità con centinaia di giochi disponibili sulla piattaforma, sfruttando la magia dello streaming via cloud.

Razer garantisce una giocabilità senza lag, e tutti i vari input sono stati potenziati per una maggiore precisione. Inoltre, c’è un pulsante Xbox dedicato per accendere il controller e per avviare l’app Game Pass.

Il design esterno è stato ripensato per migliorare l’ergonomia, ideale per le lunghe sessioni di gioco su Game Pass. I ganci analogici sono più evidenti e l’intero dispositivo ha una sensazione morbida al tatto, per garantire un comfort ottimale durante l’utilizzo.

Nonostante questa specifica edizione sia stata ovviamente pensata per gli entusiasti del cloud gaming di Xbox, rimane comunque un Kishi V2: il che significa che lo si può tranquillamente utilizzare per riprodurre qualsiasi gioco mobile che richiede un controller, ma anche per giocare a titoli per il PC, giochi su altre piattaforme in cloud e via dicendo. È anche presente una modalità controller virtuale che consente di personalizzare i tasti a seconda del gioco.