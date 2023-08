Razer Edge da oggi ufficialmente disponibile anche in Europa: costa 499,99€

È una potente console Android pensata per giocare in mobilità, anche grazie al cloud gaming. Viene venduta assieme al controller Kishi V2 Pro.

La Razer Edge, nota console Android portatile che ha fatto la sua comparsa sul mercato statunitense l’ottobre scorso, è finalmente disponibile anche sul suolo europeo, Italia compresa. Questa console si distingue per il suo schermo AMOLED FHD+ da 6,8 pollici con una risoluzione di 2400 x 1800 e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Un altro particolare distintivo? È accompagnata dal controller Kishi V2 Pro, che può essere staccato dalla console per venire abbinato ad un qualsiasi smartphone Android.

Sempre da oggi, è finalmente possibile acquistare individualmente il controller Kishi V2 Pro per smartphone Android, che in precedenza era disponibile solo in bundle con la console. Ricordiamo che il controller è disponibile anche nella versione per iPhone. Inoltre, sempre alla Gamescom, Razer ha presentato anche una versione del Kishi V2 Pro appositamente ottimizzata per l’ecosistema di servizi di Xbox.

Sotto la scocca del Razer Edge, troviamo un potente processore Snapdragon G3x Gen1 con un sistema di raffreddamento attivo, supportato da 6 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria interna UFS 3.1. Gli appassionati di giochi e multimedia potranno espandere questa memoria grazie allo slot microSD, che supporta schede fino a 2 TB.

Dal punto di vista audio, gli altoparlanti stereo offrono un’esperienza sonora immersiva, potenziata dal THX Spatial Audio, e la presenza di due microfoni digitali. Per coloro che desiderano condividere le loro partite su Twitch, è integrata una fotocamera da 5 MP capace di video a 1080p/60p, completata da un jack audio per le cuffie. La connettività è all’avanguardia grazie al Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e USB-C.

Per ordinare la console Razer Edge vi rimandiamo allo store ufficiale del produttore.