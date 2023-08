Oppenheimer: il dietro le quinte ufficiale della pellicola di Christopher Nolan

Ecco infine, anche nei cinema italiani, Oppenheimer, nuova opus magna di Christopher Nolan che ci consegna uno dei biopic più significativi degli ultimi anni. Per celebrare il suo arrivo nelle sale Universal Pictures International Italy ha rilasciato la versione con sottotitoli italiani del video di backstage ufficiale, con scene inedite e gli interventi del regista Christopher Nolan, della produttrice Emma Thomas e dei membri del cast: Robert Downey Jr., Matt Damon, Josh Hartnett, Emily Blunt, Florence Pugh, e naturalmente il protagonista Cillian Murphy.

Il Test Trinity e la rivelazione della prima esplosione atomica al mondo è stato uno dei momenti più importanti del XX° secolo.

afferma Nolan.

Oppenheimer è un thriller storico, girato in IMAX con tecnologie all’avanguardia, che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve “rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare“. Tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” di Kai Bird e Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan. Oppenheimer è girato sia in IMAX 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto nella storia della cinematografia, sezioni in fotografia analogica IMAX in b/n.

La pellicola è interpretata da Cillian Murphy nel ruolo protagonista di J. Robert Oppenheimer, e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica. La candidata all’Oscar Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Oppenheimer vede nel cast anche il vincitore dell’Oscar Rami Malek, e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar Kenneth Branagh, con cui ha già collaborato per Dunkirk. Il cast comprende anche Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich e Matthew Modine. I film di Nolan, tra cui annoveriamo Tenet, Dunkirk, Interstellar, Inception e la trilogia del Cavaliere Oscuro, hanno incassato più di 5 miliardi di dollari al botteghino mondiale, venendo premiati con 11 Oscar e 36 nomination, tra cui due nomination come miglior film.

Leggi anche: