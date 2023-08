Little Nightmares 3: tutto quello che sappiamo sulla nuova avventura di Supermassive Games

L’Opening Night Live con cui si è ufficialmente aperta la Gamescom 2023 ci ha permesso di dare uno sguardo a una buona manciata di titoli in arrivo nei prossimi mesi. Lo show confezionato da Geoff Keighley si è svolto all’insegna della concretezza, con tanti contenuti, una miriade di trailer, ma ben poche sorprese. Una tra queste, se non l’unica, è stato l’annuncio di Little Ngihtmares 3 che ha arricchito la prima parte dell’evento segnando un gradito ritorno per gli appassionati delle avventure a tinte dark targate Tarsier Studios.

Il nuovo capitolo della serie si è mostrato con un trailer che ci ha permesso di scoprire le principali novità che gli sviluppatori hanno messo a punto per questo nuovo viaggio all’insegna dei piccoli brividi. Facciamo dunque il punto su tutto quello che sappiamo di Little Nightmaers 3, la nuova avventura di Supermassive Games e Bandai Namco.

Un nuovo inizio, tante novità

L’annuncio ufficiale di Little Nightmares 3 ha portato con sé l’arrivo di diverse novità. La prima riguarda senza dubbio l’arrivo di un nuovo team di sviluppo. Con l’addio di Tarsier Studios alla sua creatura, la gestazione dello sviluppo è stata affidata, per l’occasione, a Supermassive Games, talentoso studio inglese a cui si devono titoli del calibro di The Quarry e Until Dawn.

Il passaggio di consegne tra il team svedese e gli autori delle avventure a tinte oscure di The Dark Pictures Anthology rappresenta senza dubbio un’opportunità preziosa per il franchise per rinnovarsi e sarà accompagnato da una serie di novità ludiche e contenutistiche, la prima delle quali è rappresentata dall’introduzione della modalità cooperativa online, tanto richiesta dai fan. Resta ovviamente la possibilità di giocare in single player scegliendo di vestire i panni dell’uno o dell’altro personaggio, ma finalmente avremo anche la possibilità di affrontare l’avventura con l’aiuto di un amico.

Del resto anche in Little Nightmares 2, la collaborazione tra i due protagonisti, Six e Mono, si è sempre rivelata fondamentale e dunque l’arrivo della modalità cooperativa non può che rivelarsi una naturale aggiunta che potrebbe arricchire la formula ludica con nuove possibilità ed evoluzioni dal punto di vista dell’interazione.

Piccoli eroi

Per quanto concerne, invece, la storia, sappiamo che Little Nightmares 3 seguirà le disavventure: Low e Alone, due bambini perduti che cercano di fuggire da un mondo oscuro e da una temibile minaccia che si aggira nell’ombra. Assieme dovranno fronteggiare nuovi pericoli, collaborando per superare i puzzle ambientali e le insidie che si paleseranno sul loro cammino, in pieno stile Little Nightmares. Per farlo, avranno a disposizione degli oggetti unici, che potranno sfruttare per risolvere diversi rompicapo e difendersi dalle nuove sfide che li attendono.

Ad esempio, Low potrà contare su un arco per interagire con l’ambiente circostante, scagliando le sue frecce per colpire gli elementi dello scenario e risolvere i puzzle ambientali o colpire i nemici. Alone, invece, potrà fare affidamento sulla sua chiave inglese per difendersi o per azionare specifici meccanismi.

Si tratta di una novità che va sicuramente ad espandere le potenzialità del gameplay. Nei capitoli precedenti, infatti, i protagonisti per sfuggire alle grinfie dei nemici erano costretti il più delle volte a darsi alla fuga o ad attuare determinate strategie per colpire indirettamente il nemico. I nostri nuovi piccoli eroi, invece, sono capaci di difendersi, usando gli oggetti a loro disposizione per attaccare.

Se da un lato, però, le nuove abilità dei protagonisti sembrerebbero aggiungere quel pizzico di dinamismo al gameplay che tanto mancava, dall’altro potrebbero diminuire quel senso di impotenza e pericolo costante che hanno da sempre caratterizzato le avventure sinistre di Tarsier Studios.

L’idea comunque è che i due protagonisti si ritroveranno in determinate situazioni a non poter fare affidamento sulle proprie armi per sfuggire da una situazione di pericolo. In una sequenza finale del trailer si notano i due piccoli protagonisti fuggire da un gigantesco Bebè mostruoso, dalla stazza imponente e dalla forza distruttiva. Un elemento che ci spinge a pensare che i momenti di sussulto di certo non mancheranno.

Il filmato, infine, ci ha dato modo di dare anche un primo sguardo a quella che sarà la nuova ambientazione del gioco che si distacca dai toni freddi e claustrofobici della Città Pallida per lasciare spazio ai colori polverosi di un luogo desertico, spento e privo di vita.

Il primo capitolo delle avventure di Low e Alone si svolge, infatti, nelle sabbie della Necropoli, una città di eterna energia e morte certa, alimentata da raffiche di vento. L’antica metropoli lascia spazio ad un senso di familiare inquietudine, alimentato da visioni distorte, ombre soffuse e spazi opprimenti che ricalcano i particolari tratti stilistici del franchise che i fan della saga hanno imparato con il tempo a conoscere e ad amare.

Chiudiamo, infine, segnalando un’altra graditissima sorpresa. Con l’annuncio di Little Nightmares 3, Bandai Namco ha anche svelato l’arrivo di The Sounds of Nightmares, una serie di podcast in 6 puntate che ci permetterà di scoprire ulteriori dettagli sull’universo della saga, grazie ai tanti riferimenti alla storia di Six e Mono.

Insomma, basandoci su quanto mostrato, le premesse sembrerebbero essere già ottime: Little Nightmares 3 lavora per espandere la formula ludica del secondo capitolo inserendo finalmente la tanto richiesta modalità cooperativa, nuove meccaniche e nuove ambientazioni dai toni ancor più suggestivi. Anche l’arrivo del nuovo team di sviluppo fa ben sperare: nonostante i Supermassive siano comunque un team che ha poca dimestichezza con il genere, si tratta in ogni caso di uno studio talentuoso che è abituato a dare vita ad avventure dai toni cupi e disturbanti e che dunque potrebbe espandere le potenzialità del franchise in modi inaspettati.

Little Nightmares 3 arriverà nel 2024 su PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.