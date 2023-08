Little Nightmares 3: il diorama da collezione e il podcast narrativo

Bandai Namco ha annunciato ieri il nuovo capitolo nel franchise del suo’inquietante e artistico franchise thriller / horror, Little Nightmares 3. Sviluppato da Supermassive Games, Little Nightmares III sarà disponibile nel 2024 per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Per la prima volta nella serie, i giocatori potranno affrontare gli incubi della propria infanzia con un amico: il titolo, infatti, sarà giocabile in modalità co-op online, permettendo così di vestire i panni di uno dei due nuovi personaggi, Low o Alone, in questo spaventoso mondo. Little Nightmares III sarà anche giocabile in single player con la IA che controlla il secondo personaggio.

In Little Nightmares III, i giocatori seguiranno il viaggio di Low e Alone, due amici alla ricerca di un modo per lasciare il “Nulla”. Viaggeranno attraverso la Spirale, un mondo pieno di minacce pericolose come il “Monster Baby” nella Necropoli. Ogni personaggio porta con sé un oggetto speciale – arco e freccia per Low, una chiave inglese per Alone, che useranno per risolvere puzzle e aiutarsi nella propria avventura.

Solo e unicamente sul Bandai Namco Store è ora disponibile uno specialissimo diorama dedicato al gioco. Nella deserta Necropoli, dovrete strisciare con molta attenzione, perché la minaccia potrebbe arrivare da qualsiasi parte… anche sotto forma di un gigantesco bambino, desideroso di amore e attenzioni. Pensateci due volte prima di affrontare questa spaventosa creatura: la vostra unica possibilità di fuga potrebbe essere quella di scappare. Ritornate a uno dei momenti più iconici ed emozionanti di Little Nightmares III con questa figura di 15 cm, dettagliata e in edizione limitata, di Low & Alone che scappa dalla mano gigante del Monster Baby. Questo diorama esclusivo di Bandai Namco Store è in serie limitata di soli 1 999 esemplari numerati.

Il mondo di Little Nightmares è in continua espansione e Bandai Namco Europe ha anche annunciato e rilasciato Il Suono degli Incubi, un nuovo podcast narrativo composto da sei episodi. Le prime due puntate sono già disponibili sulle maggiori piattaforme. Un nuovo episodio ogni martedì, dal 22 Agosto al 19 Settembre.

Il podcast segue la storia di Nessi, una ragazzina schiva, viene ricoverata nell’Istituto Psichiatrico delle Contee a causa del suo disturbo del sonno in continuo peggioramento. Viene affidata alle cure del Dottore, il quale ha dedicato tutta la sua vita ad aiutare i bambini a superare i propri disturbi ed è egli stesso vittima di un trauma infantile. Col proseguire degli incontri, il passato del Dottore e gli incubi di Nessi sono destinati a scontrarsi.

Leggi anche: