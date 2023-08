Little Nightmares 3 annunciato ufficialmente all’Opening Night Live 2023

In occasione dell’Opening Night Live della Gamescom 2023, Little Nightmares 3 è stato annunciato ufficialmente con un trailer. Il filmato, che trovate qui sotto, mette subito in luce i tratti stilistici tipici del franchise e mostra due protagonisti muoversi all’interno di uno scenario oscuro popolato da strane creature. Il gioco arriverà il prossimo anno su PC e console. Vediamo il video:

Il terzo capitolo della serie ideata da Tarsier Studios sarà sviluppato questa volta da Supermassive Games (il team di Until Dawn e The Quarry). Come possiamo vedere dal video, i protagonisti dell’avventura saranno due fratelli che si ritroveranno ad affrontare, in pieno stile Little Nightamaers, numerosi pericoli e enigmi ambientali all’interno di un’ambientazione dai toni dark e fiabeschi. L’avventura potrà essere affrontata per la prima volta da soli o in compagnia di un altro giocatore grazie alla modalità cooperativa.

“Parti per una nuova avventura nel mondo unico di Little Nightmares. In Little Nightmares III, seguirai il viaggio di Low e Alone, mentre cercano una via d’uscita dal Nulla. Intrappolati nella Spirale, un agglomerato di luoghi inquietanti, i due amici dovranno collaborare per sopravvivere in un mondo pieno di allucinazioni e sfuggire alle grinfie di una minaccia ancora più grande che si nasconde tra le ombre. Per la prima volta nel franchise, affronta le paure della tua infanzia insieme a un amico in co-op online o in solitaria con un compagno IA.” si legge nella descrizione ufficiale.

Little Nightmares 3 sarà disponibile nel corso del 2024 su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.