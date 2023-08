iPhone 15 e 15 Plus, brutte notizie: Apple limiterà la velocità della porta USB-C

Quest’anno, si prevede che tutti i modelli di iPhone 15 saranno per la prima volta dotati di porte USB-C. Sebbene l’USB-C offra diversi vantaggi rispetto al connettore Lightning, una nuova voce suggerisce che i modelli standard del telefono – gli iPhone 15 e iPhone 15 Plus – potrebbero non beneficiare di un aumento delle velocità di trasferimento dati con il passaggio.

Secondo il leaker Majun Bu, noto per aver condiviso in precedenza dettagli sui nuovi cavi di Apple, i cavi USB-C forniti nelle scatole dell’iPhone 15 avrebbero una velocità di trasferimento dati limitata allo standard USB 2.0. Tradotto§? 480 MBps, la stessa velocità del Lightning.

In compenso, sembra che gli iPhone 15 Pro supporteranno una velocità di trasferimento più elevata. L’analista di Apple, Ming-Chi Kuo, ha dichiarato che i modelli Pro supporteranno “almeno” lo standard USB 3.2 o Thunderbolt 3. A titolo di confronto, l’iPad Pro dispone di una porta Thunderbolt che permette una velocità di trasferimento fino a 40 Gbps, mentre la porta USB-C dell’iPad di base è limitata a soli 480 Mbps.

Tra le altre cose, di recente una fuga di notizie ha suggerito che i prossimi iPhone 15, per la prima volta, saranno venduti assieme a cavi USB-C abbinati al colore della loro scocca.