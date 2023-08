Injustice 3: il creatore di Injustice 2 ha un’idea per il terzo capitolo

Il creatore di Injustice 2 ha dichiarato di avere delle idee per lo sviluppo di Injustice 3.

Ed Boon non vorrebbe fermarsi a Injustice 2, ed avrebbe in mente delle idee anche per Injustice 3. Così, durante la promozione di Mortal Kombat 1, ha avuto occasione di parlare dei suoi piani.

Ecco cosa ha dichiarato:

Il modo in cui funzionano certe cose, almeno con me, è che ho sempre un file di blocco note sul mio computer con idee del tipo: “Oh, potremmo fare questo, potremmo fare quello”. E ho iniziato a lavorarne ad uno su Injustice 3. E questo è accaduto quando eravamo già a lavoro su Injustice 2. Ci sono sempre una lista di idee e concetti riguardo a qualche progetto. Quindi posso dire che esiste un file su Injustice 3 a cui sto continuando a lavorare.

Gli appassionati della saga videoludica legata ai personaggi DC saranno contenti di sapere che potrebbero esserci dei nuovi sviluppi. Tra l’altro, la notizia arriva dopo che, un altro titolo DC, è pronto a proseguire il suo percorso: stiamo parlando di DC Universe.

E con James Gunn che ha dichiarato che i DC Studios intendono coordinare cinema, fumetti e videogiochi, potremmo in futuro vedere dei clamorosi sviluppi.