Il Samsung Odyssey Neo G9 G95NC è un colossale monitor da gaming da 57″ pollici

Il Samsung Odyssey Neo G9 (G95NC) ha ricevuto il premio CES 2023 Best of Innovation Award e da allora ha continuato ad attirare l’attenzione del mondo dei videogiochi. Samsung Electronics ha annunciato la disponibilità globale del prodotto a Gamescom 2023, la principale fiera europea per la cultura dei giochi digitali.

L’Odyssey Neo G9 da 57 pollici è il primo monitor al mondo a supportare la risoluzione UHD doppia (7,680 x 2,160) ed è grande quanto due monitor UHD da 32 pollici affiancati. Dispone inoltre di un DP (Display Port) 2.1 certificato VESA, che facilita un’esperienza di gioco fluida e video efficienti con un gameplay vivido e veloce.

Ha una curvatura 1000R, troviamo quindi una luminosità di picco di 420 nit con certificazione VESA DisplayHDR 1000, tempi di risposta di 1 ms e un refresh rate di 240 Hz. Non manca nemmeno il supporto ad AMD FreeSync Premium Pro, mentre è assente il supporto alle tecnologie di NVIDIA.

Il massiccio monitor da gioco da 57 pollici di Samsung, l’Odyssey Neo G9, equivalente a due display 4K da 32 pollici affiancati, sarà disponibile negli Stati Uniti a partire da ottobre al prezzo di 2.499,99 dollari, ha annunciato l’azienda. Nel Regno Unito, il monitor è disponibile per il preordine già da oggi al prezzo di 2,199.99 sterline.

Rimanendo in tema, in queste ore Alienware ha presentato una versione del suo monitor da gaming a 500Hz ottimizzata per le schede video AMD.