Alienware presenta il suo primo monitor da 500Hz ottimizzato per schede grafiche AMD

Durante il CES di Las Vegas dello scorso gennaio, Alienware ha presentato il suo primo monitor Fast IPS da 500Hz, concepito per il gaming ad alte prestazioni. Ora, il marchio di Dell sta per lanciare una nuova versione del display, specificamente rivolto a coloro che possiedono schede grafiche AMD.

Alienware sottolinea che la certificazione AMD FreeSync Premium del monitor garantisce un’esperienza di gioco senza rallentamenti e interruzioni. L’AW2524HF vanta un tempo di risposta a bassa latenza di 0.5ms che, come afferma Alienware, elimina effetti di motion blur e ghosting.

Compatibile con HDR10, il monitor offre una copertura colore sRGB del 99%. Il pannello Fast IPS assicura, inoltre, immagini coerenti da qualsiasi angolazione di visualizzazione. Alienware afferma anche che la funzione hardware certificata TUV, ComfortView Plus, riduce l’emissione di luce blu dannosa, mantenendo al contempo una resa cromatica fedele alla realtà.

Tra le altre caratteristiche, il monitor presenta un appendi-cuffie retrattile e una base esagonale regolabile in altezza, studiata per occupare meno spazio sulla scrivania. Per quanto riguarda la connettività, sono disponibili due slot DisplayPort 1.4, una porta HDMI 2.1 e cinque ingressi per cavi USB 3.2.

Il monitor AW2524HF sarà disponibile sul sito web di Dell a partire dal 12 settembre, al prezzo di 650 dollari. Alienware annuncerà in seguito il prezzo e la disponibilità per il mercato europeo.