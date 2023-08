Realme 11x 5G ufficiale in India: un mid-range elegante con Dimensity 6100+ e fotocamera da 64MP

Realme ha appena lanciato la sua ultima proposta di fascia media: il realme 11x 5G, ora ufficialmente disponibile in India. Il device si profila come una proposta interessante che va chiaramente ad inserirsi nel segmento degli smartphone di fascia media, portando con sé una serie di caratteristiche che promettono di elevarne le prestazioni e l’esperienza d’uso.

Il realme 11x 5G si presenta con un design S-curve, caratterizzato da una scocca con gradientee sfumato, che rende uno smartphone accattivante e moderno. Nonostante le sue specifiche avanzate, il dispositivo mantiene un profilo ultra-sottile di soli 7.89mm.

Al cuore del dispositivo troviamo il potente chipset MediaTek Dimensity 6100+ 5G. Realizzato con un processo avanzato TSMC da 6nm, l’octa-core offre una velocità di clock fino a 2,2 GHz. “Ciò si traduce in un’efficienza computazionale superiore e un minor consumo energetico”, ci spiega il poduttore.

Il realme 11x 5G non deluderà gli appassionati di fotografia, grazie alla sua fotocamera AI da 64MP, pronta a catturare ogni momento con chiarezza e dettaglio. Il display dinamico ultra liscio da 17,07 cm (6,72”) assicura, inoltre, una visione coinvolgente e dettagliata dei contenuti.

Sul fronte dell’autonomia, il dispositivo si distingue per la sua carica 33W SUPERVOOC che riporta la batteria dallo 0% al 50% in soli 29 minuti. Questo, abbinato a una batteria massiccia da 5000mAh, assicura che l’utente possa utilizzare lo smartphone per tutto il giorno, con oltre 35,8 ore di autonomia.

Il realme 11x 5G sembra avere tutto ciò che serve per diventare un best seller nel mercato indiano. Gli utenti europei dovranno però attendere ulteriori notizie riguardo alla data di lancio e disponibilità nel continente. Quanto al prezzo per il mercato indiano, dove sarà disponibile a partire dal 30 agosto, si parte da circa 170€ per la versione con 6GB di RAM e 128GB di storage.