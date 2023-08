PlayStation 5: torna il taglio di 100 euro sul prezzo di listino, ma solo per due settimane

A sorpresa, torna la straordinaria promozione da parte di Sony già vista a luglio: dal 25 agosto al 7 settembre sarà infatti possibile acquistare PlayStation 5 (nella sua versione Standard, con lettore incorporato) al prezzo di 449,99€ invece di 549,99€, con un risparmio di €100. L’offerta sarà valida fino a esaurimento scorte. Qui in calce trovate già il link preposto per Amazon per quando l’offerta sarà attiva, tra appena un paio di giorni.

La promozione è attiva presso tutti i rivenditori aderenti all’iniziativa (qui l’elenco) con la soluzione più comoda probabilmente rappresentata da Amazon. Inoltre, è possibile approfittare di questa opportunità anche su direct.playstation.com, lo store online ufficiale targato PlayStation, dove si possono acquistare anche altri prodotti, come giochi e accessori.

Il 2023 è stato finora un anno fantastico per PS5, con tantissimi contenuti bestseller che hanno intrattenuto i giocatori, tra i quali Hogwarts Legacy e Final Fantasy XVI; oltre a esperienze con la più moderna realtà virtuale come Horizon Call of the Mountain e Resident Evil Village su PlayStaton VR2, il nuovissimo visore per la realtà virtuale di PlayStation. Sony continua così a offrire esperienze di intrattenimento degne di nota alla sua sempre più vasta community, compreso il servizio in abbonamento PlayStation Plus, con centinaia di titoli tra i quali scegliere grazie ai cataloghi dei giochi e dei classici. Inoltre, nuove e sorprendenti avventure sono in arrivo nei prossimi mesi, come Marvel’s Spider-Man 2, Assassin’s Creed Mirage e Alan Wake 2.

Vi ricordiamo, oltretutto, la curiosa e straordinaria recente collaborazione tra SIE e Pasta Garofalo per la realizzazione di un formato speciale di pasta griffato PlayStation, da cui nasce anche il concorso #PlayYourPasta, con un sito web dedicato che invita gli utenti a unire le forze per rispondere ai quiz dedicati al mondo della pasta e del gaming, provare a vincere uno dei tanti premi in palio firmati Garofalo e PlayStation, partecipare all’estrazione finale di una console PS5 e una fornitura annuale di Pasta Garofalo di 20Kg.

Trovate questi e tanti altri sconti per i Prime Day 2023 di Amazon sul Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.