PICO 4 da 128 GB e 256 GB è ora al minimo storico grazie all’offerta Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per il visore VR PICO 4 sia nella versione da 128 GB che da 256 GB. Vediamo la promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare l’headset VR PICO 4 da 128 GB e da 256 GB a prezzo scontato. Lo sconto segnalato sia per la versione da 128 GB che da 256 GB è di 30 euro. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato per la versione da 128 GB è 399 euro, mentre per la versione da è 469 euro. In entrambi i casi si tratta del prezzo più basso mai proposto sulla piattaforma.Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

L’headset VR PICO 4 include i controller e il visore con display 4K+ con due schermi Fast-LCD da 2,56 pollici con un angolo di visione di 105 gradi. Il suo design bilanciato permette di distribuire uniformemente il peso nella parte anteriore e posteriore del visore per un’indossabilità super confortevole. Sul PICO Store si trovano oltre 250 app e giochi.

