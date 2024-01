Apple Iphone 15 Pro Max da 256 GB in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per un Apple iPhone 15 Pro Max da 256 GB. Vediamo la promozione.

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un Apple iPhone 15 Pro Max da 256 GB a prezzo scontato. Lo sconto segnalato è di 160€. Potete acquistare il prodotto cliccando sul box che trovate qui sotto:

Il prezzo consigliato per questo prodotto è 1.489€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple iPhone 15 Pro Max è il modello più costoso della linea iPhone di quest’anno. Presenta un display Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion e refresh rate fino a 120 Hz e un’autonomia più lunga. La lente telescopica dell’iPhone 15 Pro Max, inoltre, è in grado di offrire uno zoom ottico 5x per una lunghezza focale di 120 millimetri. Questo modello è disponibile a prezzo scontato in tutte le colorazioni.

