Oppenheimer: da oggi il film di Christopher Nolan è al cinema

Da oggi, 23 agosto, il nuovo film di Christopher Nolan, dal titolo Oppenheimer, è disponibile nelle sale cinematografiche. Si tratta di un lungometraggio molto atteso, considerando anche che negli Stati Uniti il film è già uscito da oltre un mese.

Vi proponiamo qui sotto il trailer di Oppenheimer.

Oppenheimer racconta la storia dell’uomo che ideò la bomba atomica, ed è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin.

Il cast di interpreti protagonisti è davvero ricco. Solo per citare alcuni attori presenti, possiamo dire che il ruolo di protagonista è di Cillian Murphy, Emily Blunt ha il ruolo della moglie di Oppenheimer, la biologa e botanica Katherine “Kitty” Oppenheimer. Il premio Oscar Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica. La candidata all’Oscar Florence Pugh veste i panni della psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano fa Robert Serber, e Josh Hartnett interpreta lo scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Negli Stati Uniti Oppenheimer ha innescato assieme a Barbie il fenomeno del Barbenheimer, capace di generare in totale 2 miliardi di dollardi di guadagni.