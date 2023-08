Insonnia: i consigli della Coldiretti per contrastare quella causata dal caldo

Il caldo estivo può causare numerosi disagi tra gli italiani, soprattutto tra i circa 12 milioni di persone che soffrono di insonnia. L’afa nelle ore di riposo può portare ad ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare, aggravando ulteriormente il problema del sonno. In questo contesto, la Coldiretti ha fornito preziosi consigli alimentari per affrontare il caldo e migliorare la qualità del sonno.

La chiave per affrontare le temperature elevate è una dieta adeguata. La Coldiretti suggerisce di consumare alimenti semplici senza condimenti pesanti e di aumentare l’assunzione di frutta e verdura. In particolare, durante il clima torrido, è consigliabile includere nella dieta angurie, meloni, albicocche, pesche, nettarine e susine. Questi frutti aiutano a combattere l’afa e a mantenere il corpo idratato grazie al loro alto contenuto di acqua. Inoltre, forniscono vitamine essenziali per il benessere.

Tra le verdure, la lattuga è considerata la migliore per favorire il sonno, seguita dal radicchio e dall’aglio. Questi vegetali hanno proprietà che possono contribuire a rilassare il corpo e favorire il sonno. La frutta e la verdura sono alimenti che soddisfano diverse esigenze del corpo, fornendo nutrienti essenziali, idratazione, sali minerali e vitamine. Inoltre, grazie alle fibre, mantengono l’intestino efficiente e combattono i radicali liberi prodotti dall’esposizione al sole.

È importante anche favorire cibi che, in porzioni moderate, aiutano a rilassarsi, come pasta, riso, orzo, pane, legumi, uova bollite, carne, pesce e formaggi freschi. La frutta di stagione, con i suoi zuccheri naturali, può contribuire ad aumentare i livelli di serotonina, migliorando l’umore e il sonno.

D’altra parte, è consigliabile evitare il consumo eccessivo di cioccolato, cacao, tè e caffè, così come alcolici, poiché possono influenzare negativamente la qualità del sonno. Inoltre, è bene evitare piatti speziati con curry, pepe, paprika o eccessivamente salati, così come prodotti pronti in scatola e minestre con dado da cucina, poiché possono rendere più difficile addormentarsi. Una corretta alimentazione non solo può migliorare la qualità del sonno ma può anche aiutare a superare problemi legati alla forma fisica dovuti a sedentarietà e cattive abitudini alimentari.

La Coldiretti sottolinea che la dieta mediterranea, basata su frutta, verdura, pane, pasta, olio extravergine e moderato consumo di vino, è universalmente riconosciuta come benefica per la salute. È stata persino classificata come la migliore dieta al mondo nel 2022 da U.S. News & World’s Report’s, un media noto per le sue classifiche e consigli sulla salute globale. Seguire questa dieta può quindi essere un passo importante per migliorare il sonno e il benessere generale, specialmente durante i periodi di caldo intenso.