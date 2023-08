Destiny 2: The Final Shape, la conclusione dell’arco narrativo principale si avvicina

Dopo quasi un decennio, l'arco narrativo principale di Destiny sta per concludersi. Bungie ha annunciato che "The Final Shape" sarà disponibile a fine febbraio.

Dopo quasi un decennio, l’arco narrativo principale di Destiny sta per concludersi. Bungie ha annunciato che “Destiny 2: The Final Shape” sarà disponibile dal 27 febbraio 2024. La missione degli giocatori sarà quella di fermare The Witness nel suo tentativo di ricreare l’universo. Per farlo, i guardiani questa volta dovranno addentrarsi nel Viaggiatore. Come si può intuire, ciò comporterà sia un’intensa trama (Bungie ha già confermato il ritorno di Cayde-6) sia nuove meccaniche di gioco.

L’esposizione al Viaggiatore fornirà ai giocatori nuovi poteri e ovviamente Bungie ha anche lavorato ad un ricco arsenale di nuove armi esotiche e leggendarie, incluso un fucile da cecchino che alterna due modalità di fuoco, tra cui una che permette di rigenerare la vita dei compagni.

Anche i nemici avranno nuovi poteri a loro disposizione. Con “The Final Shape“, Bungie sta anche ripensando al modo in cui racconta le storie: invece di quattro stagioni, i giocatori avranno tre grandi episodi divisi in tre atti ciascuno. Ciò potrebbe incentivare gli utenti a rimanere coinvolti nella trama mano a mano che questa viene sviluppata nel corso del tempo.

Sebbene non sia detto che The Final Shape decreterà la fine di Desiny 2, uscito nell’ormai lontano 2017, Bungie ha reso piuttosto evidente che l’espansione si è data l’obiettivo di chiudere molte delle sottotrame iniziate ormai un decennio fa, con l’uscita del primo capitolo della serie.