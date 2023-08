Death Stranding 2, novità in arrivo? Un indovinello di un leaker sembrerebbe suggerirlo

Il noto leaker the Snitch ha condiviso su X un indovinello in codice morse da decifrare. C'entra qualcosa Death Stranding 2?

The Snitch, leaker noto per aver anticipato correttamente tantissimi annunci sui prossimi giochi in arrivo, ha pubblicato un post su X abbastanza criptico. Si tratta di un indovinello in codice morse riportato su una pergamena e con tanto di firma da parte dell’autore. Potete visionarlo qui sotto.

I fan, ovviamente, si sono precipitati a risolvere l’indovinello misterioso. Il messaggio decifrato recita “QC403DZ” che dovrebbe corrispondere ad un codice identificativo di un video di YouTube, non ancora attivo. Ovviamente, sempre ammesso che si tratti di un codice relativo ad un video. The Snitch ha aggiunto che bisogna “usare il codice per svelare ciò che è in arrivo“, accompagnando il messaggio con due emoticon, quella di un quadro e di un bambino.

Use /the code to reveal what's next 🖼👶 — The Snitch (@insider_wtf) August 23, 2023

I fan, vedendo l’emoticon del bambino, hanno subito ipotizzato che si tratti di Death Stranding 2, ma non ci sono altri dettagli che confermano che The Snitch si stia riferendo proprio al nuovo titolo di Kojima Productions. Del resto, l’indovinello in sé ed il modo in cui è stato proposto fanno pensare alla possibilità che il leaker si stia in realtà riferendo ad un gioco che non è stato ancora annunciato. Per il momento, però, non abbiamo molti elementi su cui poter speculare, dunque per sapere di che cosa si tratta non ci resta che attendere.

Vi ricordiamo che Death Stranding 2 è il sequel diretto del videogioco del 2019 Death Stranding, titolo sviluppato in esclusiva per PS5. Il gioco tutt’ora non ha ancora una data d’uscita.