Zombie Town: il trailer del film tratto da R.L. Stine con Dan Aykroyd

Un paio di nomi che sembrano promettere davvero bene sono da associare al film Zombie Town, lungometraggio che vede protagonisti Dan Aykroyd e Chevy Chase, per un opera tratta da una storia di R.L. Stine.

Ecco il filmato.

La storia di Zombie Town si basa su un romanzo scritto da R.L. Stine che è stato pubblicato nel 2012, che racconta di alcune persone che vivono in una città abitata da zombie. Il film è stato descritto come una via di mezzo tra Fear Street e Piccoli Brividi.

Zombie Town segna anche un nuovo confronto sullo schermo tra Dan Aykroyd e Chevy Chase, due attori che sono stati il simbolo della commedia americana durante gli anni Ottanta, e non solo.

Nei cinema americani il film Zombie Town sarà disponibile nelle sale cinematografiche a settembre. Mentre non è stata offerta alcuna informazione sulla distribuzione italiana del lungometraggio.

Ricordiamo che, per quanto riguarda le opere tratte da R.L. Stine, è in sviluppo per la piattaforma Disney+ una serie TV su Piccoli Brividi.