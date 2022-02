Piccoli Brividi: in sviluppo la serie TV per Disney+

Per tutti gli appassionati di Piccoli Brividi arrivano notizie importanti: la serie TV live-action tratta dalla serie di libri per ragazzi di R.L. Stine verrà portata direttamente su Disney+. La notizia è stata rivelata da Variety, che ha anche specificato che sono stati messi in produzione dieci episodi dello show.

La nuova serie di Piccoli Brividi in sviluppo per Disney+ si concentrerà sulla storia di un gruppo di adolescenti che, involontariamente, tireranno fuori una serie di forze soprannaturali e dovranno unirsi per salvare le proprie famiglie, amici e la loro città.

Questo progetto di Disney+ sarà scritto da Nick Stoller (The Muppets) e Rob Letterman (Detective Pikachu), che faranno anche da produttori esecutivi. Letterman, che ha diretto il film del 2015, curerà anche la regia del primo episodio. Gli altri produttori dello show saranno Neal H. Moritz e Pavun Shetty per Original Film, Conor Welch per Stoller Global Solutions, e Iole Lucchese e Caitlin Friedman per Scholastic Entertainment.

Questa nuova serie live-action sarà la seconda dopo quella uscita negli anni Novanta, che è andata in onda tra il 1996 ed il 1998. Ricordiamo anche che, dedicati a Piccoli Brividi, sono usciti due film nel 2015 e 2018.