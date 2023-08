Snapchat insiste sulle IA: Dreams proietterà l’utente in luoghi onirici e suggestivi

Snapchat lavora ad una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di usare l'IA per generare selfie spettacolari.

Snapchat è pronta a esplorare ulteriormente le potenzialità dell’intelligenza artificiale generativa. Dopo aver lanciato il chatbot alimentato da IA chiamato “My AI”, che ora può rispondere con uno Snap anziché solo con testo, l’azienda sta sperimentando nuove funzionalità basate su immagini IA: si chiama “Dreams“.

Stando a quanto riporta Steve Moser, Snapchat sta sviluppando funzionalità che consentono agli utenti di scattare o caricare selfie. Questi consentiranno all’app di generare nuove immagini dell’utente in contesti e scenari immaginari. Questo concetto ricorda ciò che altre app fotografiche basate su IA disponibili sull’App Store offrono già.

Un’app in particolare, chiamata Remini, è diventata virale il mese scorso quando gli utenti di TikTok hanno scoperto di poter caricare i propri selfie per ottenere ritratti professionali per LinkedIn senza dover pagare un servizio fotografico professionale.

Tuttavia, sembra che Snapchat non sia interessata a semplici ritratti formali. L’idea dietro “Dreams” è quella di utilizzare selfie generati tramite IA per proiettare l’utente all’interno di luoghi fantastici e onirici.

Questo nuovo approccio potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Snapchat come piattaforma innovativa nell’ambito della realtà aumentata e dell’IA, dando agli utenti nuovi modi creativi per esprimersi e interagire con i loro amici.