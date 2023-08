Phandelver and Below: The Shattered Obelisk, una minaccia dal sottosuolo

Quando si parla di Dungeons & Dragons, sebbene nella mente dei giocatori e del Dungeon Master ci sia sempre il pensiero che si possa finire in situazioni deliranti e tragicomiche, molto spesso c’è sempre il destino del mondo sul piatto. Abbiamo visto nel corso degli anni – sia tra le campagne create dagli stessi DM, sia in quelle pubblicate da Wizards of the Coast per le varie edizioni – sfide eroiche che un gruppo di personaggi del più disparato tipo si trova a dover affrontare. Ma ciò che rende davvero forte D&D, al di là del concetto di gioco di ruolo, è l’ambientazione: parliamo in questo caso del Faerun, il continente di Abeir-Toril, che tutti conoscono come l’ambientazione di Forgotten Realms. E mentre il videogioco Baldur’s Gate 3 conquista ogni possibile record (ricordiamo che è ambientato nello stesso mondo), una sfida del passato torna: oggi parliamo di Phandelver and Below: The Shattered Obelisk.

Non sappiamo ancora come verrà tradotto in italiano (ma potremmo azzardare Phandelver e il Sottosuolo: l’Obelisco Infranto) ma il collegamento con la prima mini-campagna inserita nello Starter Set è più che lampante: parliamo della stessa città della Miniera Perduta di Phandelver, solamente più ampliata. In questo caso però, se nello Starter la sfida era legata all’omonimo dungeon poco distante da Neverwinter, stavolta c’è qualcosa di più in ballo. Phandelver and Below: The Shattered Obelisk è un’avventura per un party di giocatori che inizierà al livello 1 fino ad arrivare al 12, e permetterà di esplorare la città di Phandalin e ciò che si trova al di sotto.

Il pericolo del Sottosuolo

Phandalin è un villaggio situato nella regione nord della Costa della Spada: mentre continua la sua crescita per quanto riguarda il commercio, fulcro della città, qualcosa al di sotto di Phandalin è pronta a mettere in pericolo non solo il villaggio, ma il continente intero. Gli eroi che parteciperanno a questa avventura avranno il compito di sventare la minaccia una volta per tutte: nel farlo potranno visitare Phandalin, la città già vista nello Starter Set (con qualche extra), e non mancheranno segreti da scoprire e colpi di scena.

Amanda Hamon, Senior Designer e lead designer di questo progetto, ha spiegato che la storia dietro a Phandelver and Below: The Shattered Obelisk diventerà strana con il passare delle ore; solo una volta capita l’entità della minaccia, partirà una gara nello sconfiggere questi villain dietro a tale pericolo (che ci assicurano, saranno dei personaggi classici D&D leggermente rivisitati). Punto focale dell’avventura, la corruzione che dilaga: essa non sarà soltanto un mezzo narrativo per l’avanzare della storia, ma intaccherà i nemici e persino il design del libro stesso.

Phandelver and Below: The Shattered Obelisk

Phandelver and Below: The Shattered Obelisk uscirà il 19 settembre in formato fisico (inglese), mentre arriverà in anteprima digitale su D&D Beyond il 5 settembre. All’interno del manuale troveremo una serie di dungeon e mappe, e gran parte dell’avventura avrà un’impronta “classica” in termini di avanzamento (aspettatevi un’esplorazione di dungeon old school).

Dentro al manuale troveremo anche un bestiario con più di 20 nuove creature, alcune di queste mutate e con poteri psionici, oltre che delle appendici dedicate agli oggetti metamagici consumabili e alla magia duergar (una specie di nani che vive nel sottosuolo, più o meno come i drow sono correlati agli elfi). A concludere l’offerta, anche una mappa a due facce con la regione di Phandalin da un lato e la città dall’altro, mentre per i dungeon ci saranno mappe disegnate sulle pagine del libro, pronte per essere riprodotte sulle vostre.