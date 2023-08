Mortal Kombat 1: un ricco gameplay trailer mostra quattro grandi ritorni

L’uscita di Mortal Kombat 1 si approssima e ci si chiedeva cosa Ed Boon avesse in serbo per l’Opening Night Live: eccoci accontentati con un gameplay trailer di quasi quattro minuti che presenta, ad ogni modo, anche un po’ di lore, come i precedenti. In questo caso, il titolo del video è “Rulers of Outworld” e ci mostra il ritorno di altri quattro personaggi storici. Il primo è Shao Khan, qui in versione Generale Shao, mentre la seconda è Sindel, entrambi giocabili e rinnovati nell’aspetto e nel moveset, che tuttavia non appare rivoluzionato. Gli altri due sono due Kameo, uno dei quali inatteso: il primo è il “centauro” Motaro, mentre il secondo Shujinko, l’anziano ma letale maestro.

Nel gioco completo, in uscita il 19 settembre, saranno presenti anche molti altri personaggi, come Liu Kang, Sub-Zero, Kitana, Johnny Cage, Li Mei, Scorpion, Mileen, Tanya, Baraka, Johnny Cage, Kenshi Takahashi, Kung Lao, Raiden, Rain e Smoke con Kano, Sonya, Jax e Frost tra i personaggi Kameo. . Il primo DLC Pack, invece, conterrà il ritorno di personaggi storici come Quan Chi, Ermac e Takeda insieme ai guest character Homelander (Patriota), Peacemaker e Omni-Man, super(anti)eroi tratti da The Boys, The Suicide Squad e Invincible.

Il gioco sarà disponibile anche in versione Premium e Kollector’s Edition, che offriranno anche una settimana di accesso anticipato, la speciale skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage, sei personaggi DLC, cinque Kameo e 1250 / 2700 Kristalli del Dragone, ovvero la valuta di gioco. La Kollector’s presenta, inoltre, Steelcase, stampe esclusive e una spettacolare scultura di Liu Kang ideata da COARSE, con dettagli che brillano al buio e un’altezza di 42 cm.

