Marvel Snap: rilasciata la versione PC, attivati i Twitch Drop e nuovo cortometraggio animato

Marvel Snap, da quando è stato lanciato l’anno scorso, si è saputo imporre come uno dei card game più freschi e innovativi, e non si è mai fermato: Ben Brode aveva annunciato la sua presenza alla Gamescom di Colonia ma non erano stati svelati i dettagli relativi a cosa avrebbero presentato. Ebbene, a sorpresa sono arrivati diversi contenuti, in primis la tanto agognata versione specifica per PC.

Come gli appassionati del titolo sanno, è possibile giocare in crossprogressing tra PC e mobile, con la versione computer (su Steam) finora consistente in un semplice adattamento desktop della schermata mobile, in maniera decisamente grossolana. Una versione appositamente pensata per l’ambiente PC era stata promessa e si diceva quantomai prossima, ma è stata lanciata a sorpresa questa sera, durante l’Opening Night Live, con un aggiornamento “silenzioso” su Steam che ha portato a una interfaccia del tutto rinnovata e infinitamente più comoda e reattiva.

Per festeggiare l’aggiornamento ecco arrivare anche un nuovo corto animato molto ben fatto (anche se non ai livelli di spettacolarità del precedente) e i tanto agognati Twitch Drop, che durante la serata sono stati inaugurati con una variant di Spider-Man e proseguiranno nei prossimi giorni con delle variant di Nightcrawler, Moon Girl e Sunspot, con altri piccoli doni riscattabili in maniera uguale alla procedura usuale per quanto riguarda a i Drop: collegare gli account di Twitch e Snap e visionare in maniera “documentata” dal timer tot ore di diretta di uno dei canali partecipanti abilitati.

Oltretutto, accedendo tramite Steam si avrà automaticamente diritto a una variant di Devil Dinosaur fino al 21 settembre, mentre sia da Steam che da mobile, ci saranno doni giornalieri da recuperare durante l’arco dei prossimi giorni:

200 Oro [a partire dal 23 agosto alle 9:00 PT (18:00 CEST)]

65 Potenziatori di Devil Dinosaur [a partire dal 24 agosto alle 9:00 PT (18:00 CEST)]

Avatar mech di Devil Dinosaur [a partire dal 25 agosto alle 9:00 PT (18:00 CEST)]

500 Crediti [a partire dal 26 agosto alle 9:00 PT (18:00 CEST)]

3 Biglietti per la conquista d’Oro [a partire dal 27 agosto alle 9:00 PT (18:00 CEST)]

300 Oro [a partire dal 28 agosto alle 9:00 PT (18:00 CEST)]

Variante misteriosa premium [a partire dal 29 agosto alle 9:00 PT (18:00 CEST)]

