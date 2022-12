Marvel Snap: Martin Garrix e JVKE realizzano il video musicale ufficiale

Marvel Snap, durante la serata in cui è stato premiato ai The Game Awards, ha mostrato un video musicale inedito ed esclusivo di Martin Garrix e JVKE.

In collaborazione con Nuverse, Second Dinner e MARVEL Entertainment, il DJ/produttore superstar Martin Garrix e il talentuoso cantante, cantautore e produttore virale JVKE hanno rilasciato la loro nuova traccia Hero, inno del videogioco MARVEL SNAP, accompagnata da un video musicale animato pieno di Super Eroi. In questo visionario video ispirato al videogioco di successo (fresco di vittoria nella categoria Best Mobile ai The Game Awards), alcune epiche storie d’amore del mondo Marvel vengono utilizzate per esplorare le difficoltà delle relazioni sentimentali.

Nel video, JVKE si perde nei suoi pensieri e nella sua immaginazione dopo aver ricevuto un messaggio fin troppo familiare in cui la sua ex-ragazza Georgia gli chiede: “Possiamo parlare?”. Nel corso del video, JVKE esplora gli alti e i bassi di una relazione attraverso coppie Marvel amatissime dai fan, tra cui Spider-Man e Mary Jane, Tempesta e Black Panther, e Visione e Scarlet Witch. Il video mette in luce i bellissimi stili artistici unici nel loro genere delle Variant Card che si possono trovare in MARVEL SNAP.

Sono davvero onorato di partecipare a questo progetto con MARVEL SNAP. Amo esplorare nuovi territori con la mia musica e sono davvero entusiasta che, a partire da oggi, la canzone sia finalmente disponibile.

ha dichiarato Martin Garrix.

MARVEL SNAP è uscito a ottobre ottenendo il plauso della critica, ed è rapidamente divenuto uno dei giochi più scaricati e apprezzati dell’anno a livello mondiale. Questo adrenalinico videogioco di carte collezionabili permette ai fan di assemblare i loro dream team di eroi e cattivi Marvel per farsi strada verso la gloria combattendo in tutto il multiverso – nel corso di partite-battaglie della durata di soli tre minuti.

Volevamo creare un tributo speciale per celebrare il gran numero di giocatori che hanno amato giocare a MARVEL SNAP nel corso degli ultimi mesi. Questa collaborazione ha riunito superstar di talento come Martin Garrix e JVKE con alcuni dei maggiori talenti creativi del mondo MARVEL per creare un epico video sull’amore, e non potremmo essere più entusiasti di poterlo finalmente condividere con i fan.

ha dichiarato Melanie McCracken, Brand Lead presso MARVEL SNAP (Nuverse).

A partire da giovedì 8 dicembre, MARVEL SNAP ha avviato un gigantesco evento “Hero” all’interno del gioco, con premi, offerte ed eventi speciali a tema. Per cominciare, tutti i giocatori che effettueranno il login in MARVEL SNAP riceveranno una Hero Variant Card gratuita di Tempesta, illustrata dal concept artist Jander González Mella, che aveva lavorato al design dei personaggi di Black Panther e Tempesta per il video musicale. La Hero Variant Card di Tempesta sarà disponibile gratuitamente per una settimana per tutti i giocatori che effettueranno il login, e poi sarà aggiunta al Token Shop come Ultimate Variant. Per un periodo limitato, MARVEL SNAP ha lanciato anche un pacchetto di varianti ‘Hero’, attualmente disponibile per l’acquisto nel gioco, che include varianti di molti dei personaggi presenti nel video musicale.

È stato davvero fantastico collaborare con Martin Garrix, JVKE, Second Dinner, Nuverse e The Line Animation per esprimere la nostra passione collettiva come fan, esplorando la storia dell’universo Marvel e disseminando divertenti easter egg nel video musicale di Hero. La canzone di Martin e JVKE riesce a evocare perfettamente le drammatiche storie romantiche tipiche del mondo Marvel, mentre la vasta gamma di opere d’arte autentiche e ricche di stile presenti nelle vignette del video celebra allo stesso modo i numerosi stili artistici che i giocatori hanno imparato ad amare in MARVEL SNAP.

ha dichiarato Bill Rosemann, VP & Creative Director presso Marvel Games.

Questo video musicale immersivo è stato creato da The Line Animation, il pluripremiato studio d’animazione di Londra. Il video è stato mostrato nel corso dei The Game Awards, dove MARVEL SNAP ha ricevuto il premio come Miglior videogioco mobile.

MARVEL SNAP è disponibile in tutto il mondo in 13 lingue e può essere scaricato su mobile ora e su PC in accesso anticipato: www.MarvelSnap.com.

