DC Cinematic Universe: James Gunn ha creato una mappa del mondo DC

James Gunn ha creato una mappa dettagliata del mondo DC per il suo DC Cinematic Universe.

James Gunn è solito comunicare con gli appassionati di cinecomics e con i suoi fan sul web, ed ancora una volta ha offerto un interessante dettaglio: il filmmaker e CEO dei DC Studios ha rivelato di aver creato una mappa dettagliata del mondo DC.

L’affermazione di James Gunn è arrivata dopo che un utente ha provato a chiedere al regista se avesse lavorato ad un qualcosa capace di delineare in maniera dettagliata l’universo DC. E James Gunn ha risposto che ha già lavorato ad una mappa che rappresenta l’universo supereroistico di Batman e Superman in maniera più che approfondita.

Ricordiamo che James Gunn sta lavorando alla produzione di Superman: Legacy, il film con cui aprirà il suo universo cinematografico DC, che si dovrà rilanciare dopo l’epilogo sfortunato delle ultime produzioni.

The Flash è stato un vero e proprio fallimento economico, ed anche Blue Beetle non è partito in maniera positiva a livello d’incassi. Ed a ciò bisogna aggiungere anche i precedenti insuccessi di Black Adam e di Shazam! 2.