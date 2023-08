Atari 2600+ – Annunciata la nuova versione che uscirà a novembre

I dettagli di Atari 2600+, la nuova versione della retro console che sarà disponibile in autunno.

A novembre uscirà Atari 2600+, la nuova versione della retro console che sarà disponibile per tutti gli appassionati e nostalgici. L’uscita è prevista per il 17 novembre. Il prezzo che è stato fissato, per quanto riguarda gli Stati Uniti, è di 119,99 euro.

La Atari 2600+ disporrà di HDMI e si potrà collegare ai televisori moderni. Inclusi in una cartuccia ci saranno dieci giochi:

Adventure

Combat Dodge ‘Em

Haunted House

Maze Craze

Missile Command

RealSports Volleyball

Surround

Video Pinball

Yars’ Revenge

Sarà messo a disposizione anche un Atari CX40+ Joystick. Sarà anche possibile acquistare il controller CX-30 Paddle con cartuccia multigioco 4-in-1 che sarà venduta a 34,99 euro. E per chi desiderasse un secondo Joystick CX-40 sarà possibile acquistarlo singolarmente al prezzo di 22.90 euro.

Atari ha pubblicato anche una lista di giochi compatibili con questa nuova proposta. Tra questi figurano RealSports Boxing, Super Cobra, e The Texas Chainsaw Massacre. E poi ancora ci saranno Mario Bros., Donkey Kong, Spider-Man, Ms. Pac-Man, e Raiders of the Lost Ark. Sul sito di Atari è già possibile fare il pre-order.