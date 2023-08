American Horror Story 12: il teaser ufficiale della serie TV

American Horror Story 12 si prospetta essere disturbante almeno tanto quante le altre stagioni del telefilm di Ryan Murphy. O forse anche di più, considerando che al centro della narrazione c’è il tema della gravidanza. Da poco è stato diffuso il teaser ufficiale di American Horror Story 12.

Ecco il filmato su American Horror Story: Delicate.

Nel teaser possiamo vedere delle immagini disturbanti suggerite dalle character protagoniste, con il ragno e le sue tele come tema centrale.

La storia è tratta dal romanzo dal titolo Delicate Condition. Si tratta di un lavoro realizzato da Danielle Valentine, che negli Stati Uniti è in pubblicazione proprio durante il mese di agosto. La storia segue una donna che si convince che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non arrivi a buon fine.

Le star di questa nuova stagione di American Horror Story saranno Kim Kardashian, Emma Roberts, e Cara Delevigne. Nel progetto ono inclusi anche Billie Lourd, Zachary Quinto, Denis O’Hare, Michaela Jaé Rodriguez, Debra Monk, Julie White, Annabelle Dexter-Jones, e Odessa A’zion.