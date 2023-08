Super Mario Bros. – La storica voce di Mario lascia il doppiaggio del personaggio

Dopo che è divenuta iconica la voce che ha dato vita per decenni a Mario nei videogiochi della saga di Super Mario Bros., ora sembra che la Nintendo voglia cambiare. Charles Martinet non sarà più la voce di Super Mario.

Ancora non è stato rivelato chi prenderà il posto del vecchio doppiatore. Martinet ha prestato la propria voce per il personaggio di Mario fino da Super Mario 64, ma non si tratterà di un’esclusione totale dall’universo di Super Mario bensì di un cambio di ruolo. Charles Martinet diventerà, infatti, ambasciatore del brand di Super Mario.

Shigeru Miyamoto, creatore di Super Mario, ha voluto dedicare un pensiero a Charles Martinet, ed ha dichiarato: