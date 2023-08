Mal d’auto durante le partenze e i rientri estivi: i consigli per prevenirlo

Il mal d’auto, noto anche come cinetosi, è un disturbo fastidioso che colpisce molte persone, con una stima di una persona su tre che ne soffre. Secondo le ricerche condotte dal professor William Emond dell’Università francese di Tecnologia di Belfort-Montbéliard, i momenti più critici per l’insorgenza del mal d’auto sembrano essere le partenze o i rientri dalle vacanze estive, piuttosto che gli spostamenti giornalieri.

Il professor Emond ha evidenziato che più a lungo si viaggia in automobile, maggiori sono le probabilità di sperimentare il mal d’auto. Questa conclusione è basata su modelli matematici che predicono l’insorgenza di questo fastidioso disturbo. Durante i lunghi viaggi in auto, le attività come leggere un libro, guardare un film o sfogliare i social media possono aumentare la sensazione di nausea. Queste attività visivamente coinvolgenti possono distogliere l’attenzione dai segnali visivi che il cervello utilizza per valutare il movimento del veicolo, generando confusione nella percezione del movimento e rendendo più probabile il mal d’auto.

Altri fattori che possono contribuire al mal d’auto includono l’uso dell’aria condizionata e gli odori sgradevoli all’interno dell’auto, come i fumi del traffico, il fumo di sigaretta e persino l’odore della pelle. Secondo le ricerche, la seconda causa più comune di mal d’auto sono gli odori sgradevoli. Inoltre, il traffico può aggravare la situazione, ma non è tanto la velocità dell’auto a causare il mal d’auto quanto i cambi di velocità bruschi, che possono destabilizzare chi si trova a bordo.

Per prevenire o alleviare il mal d’auto, ci sono alcune strategie utili. Per il conducente, è consigliabile fare pause regolari durante il viaggio e cercare di evitare accelerazioni e frenate brusche. Per i passeggeri, sedersi il più avanti possibile nell’auto, chiudere gli occhi o cercare di dormire, distrarsi con giochi o musica e inclinare il sedile all’indietro possono aiutare a ridurre la sensazione di instabilità. È importante ricordare che anche i fattori psicologici giocano un ruolo significativo nel mal d’auto. Offrire ai passeggeri dolcetti, gomme da masticare, sorsi d’acqua o fare brevi pause per prendere aria fresca possono contribuire a ridurre i sintomi del mal d’auto e rendere il viaggio più piacevole per tutti a bordo.