Barbie: il video making of di “I’m Just Ken” con Ryan Gosling

Ecco il video di I'm just Ken, presentato con il suo making of all'interno del film Barbie.

Oltre al film su Barbie ha colpito molto anche la colonna sonora del lungometraggio, e tra tutti i pezzi musicali quello che ha spiccato maggiormente è “I’m just Ken”. Atlantic Records ha perciò voluto offrire un video con la canzone ed il making of della scena.

Ecco il filmato.

I’m just Ken ha ottenuto, fino ad ora, 12.9 milioni di visualizzazioni su Spotify. Ryan Gosling per la sua performance in Barbie è stato considerato tra i papabili per gli Oscar 2024, considerando che ha offerto una performance da vecchia scuola, dividendosi tra recitazione, canto e ballo.

L’attore aveva parlato più che bene del film su Barbie prima che uscisse, al punto da dichiarare che si trattava della migliore sceneggiatura che avesse mai letto.

Mentre Margot Robbie, che è anche produttrice del lungometraggio, aveva presentato il progetto su Barbie alla Warner Bros. dichiarando che, a suo parere, sarebbe stato un film da un miliardo di dollari d’incassi. E così è stato.